Bolide attraversa centro Italia: visto anche in Umbria

Si chiama bolide e tecnicamente è un termine astronomico che definisce un meteoroide. Anche in Umbria – così come in molte altre zone del centro Italia – a diversi cittadini non è sfuggita la scia apparsa in cielo poco prima delle 18 (come scrive il portale inmeteo.net), con il sole completamente tramontato: le segnalazioni di avvistamento ci sono state anche nel Lazio, in Toscana ed Emilia Romagna. Non è un fenomeno raro, tutt’altro. Una sorta di ‘sasso’ spaziale che, a causa dell’attrito con l’atmosfera, si scalda fino a diventare luminoso.

