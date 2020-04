Sconfigge Covid a 72 anni: «Grazie Terni»

di Alice Tombesi

Un altro nome si aggiunge alla lista dei pazienti guariti dal Covid-19 e dimessi dall’ospedale di Terni. Annamaria di Orvieto a 72 anni è riuscita a combattere e vincere questo nemico invisibile: «Dopo 13 giorni di malattia a casa e 17 in ospedale, lo scorso sabato (4 aprile, ndR) sono stata finalmente dimessa».

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

La diagnosi e il ricovero

I sintomi iniziali di Annamaria erano stati simili a quelli della sua compagna di stanza, la ragazza di 29 anni dimessa lo stesso giorno e anche lei di Orvieto: febbre alta, spossatezza, tosse e fatica a respirare. A differenza della giovane, però, Annamaria dopo aver contattato il medico è stata subito portata al pronto soccorso di Orvieto dove le hanno riscontrato una polmonite, principale conseguenza dell’infezione da Covid-19: «Dopodichè mi hanno subito trasferito a Terni – racconta Annamaria – e ricoverata al Mar4, il reparto adibito ai malati di coronavirus. Sono stata attaccata all’ossigeno fino a qualche giorno prima di essere dimessa. Oggi ne sono completamente uscita, anche il secondo tampone è risultato negativo».

«FINALMENTE MI DIMETTONO, GRAZIE A TERNI E AI SUOI ANGELI»

Un grande ‘grazie’ ai suoi angeli

Ripensando ai giorni difficili passati in ospedale, un pensiero di gratitudine andrà sempre al personale sanitario che le è stato accanto: «Sono stati professionali ma al contempo vicini e affettuosi. Sono degli eroi, rischiano la vita ogni giorno. Vorrei ringraziare soprattutto il dottor Claudio Gradoli, la caposala Emanuela, Loredana, Gloria e tutti gli altri». Annamaria lunedì è tornata a Orvieto: «Io e mio marito siamo entrambi in isolamento, lui in mansarda e io al piano di sotto. Anche se sono guarita, lui potrebbe essere ancora positivo. Questo è un virus poco conosciuto e avendo un sistema immunitario deficitario, il medico mi ha consigliato l’isolamento per sicurezza». Anche se lontana dai suoi cari, Annamaria è finalmente tornata a casa. Sana e salva.