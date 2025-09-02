Cinque tifosi della Ternana, tutti appartenenti al tifo organizzato della curva Nord del ‘Liberati’, sono stati arrestati nella prima mattinata di martedì dalla Digos della questura di Terni, guidata dal dirigente Marco Colurci, per violenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale – in concorso – e, in un caso, per danneggiamento aggravato per aver colpito più volte un veicolo della polizia Locale con un oggetto contundente.

L’attività della polizia di Stato, esito dell’indagine della Digos coordinata dal pm Camilla Coraggio, fa seguito agli scontri avvenuti domenica sera all’esterno dello stadio, dopo la partita fra Ternana e Ascoli persa dai rossoverdi per due a zero. Il lavoro degli inquirenti ha visto anche l’utilizzo di riprese video effettuate sia all’interno che all’esterno dell’impianto.

Durante i tafferugli, una decina di operatori delle forze dell’ordine – fra poliziotti e carabinieri – sono rimasti feriti e contusi. Per l’arresto è stata applicata la cosiddetta ‘flagranza differita’. I cinque tifosi sono stati posti ai domiciliari, in attesa di convalida da parte del tribunale di Terni. A riportare la notizia in prima battuta, il sito web umbria24.it. Sul fronte denunce e possibili Daspo, le attività di indagine della polizia di Stato proseguono ed è possibile che novità possano emergere nel corso dei prossimi giorni.