Incidente stradale nella tarda mattinata di mercoledì lungo la strada statale 675 (Rato) all’altezza dello svincolo di Montoro (Narni) in direzione Orte. Il conducente di un’autovettura, complice il fondo stradale bagnato, ne ha perso il controllo finendo contro il guardrail e urtando un altro veicolo. Sul posto, per la gestione della viabilità, si sono portati gli agenti della sezione polizia Stradale di Terni, coordinati dalla dirigente Adalgisa Quaranta. Nessuno dei coinvolti ha avuto necessità del trasporto in ospedale da parte del 118.

