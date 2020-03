Scossa di terremoto di magnitudo 3.5 nella serata di venerdì – alle ore 22.58 – con epicentro nel parco nazionale del Gran Sasso, nel territorio comunale di Capitignano, in provincia de L’Aquila. Il sisma si è verificato ad una profondità di 10 chilometri. Il sisma – oltre che in Abruzzo – è stato percepito anche nelle province limitrofe del Lazio e dell’Umbria, fra cui Rieti, Terni e Roma. Non si registrano al momento danni a persone o cose.

Condividi questo articolo su