Prevenzione incendi scuole Terni: per ora solo 100 mila euro

di S.F.

Un importo complessivo di 775 mila euro per l’adeguamento alla normativa antincendio della scuola primaria ‘Falcone-Borsellino’, della secondaria di I° grado ‘Alterocca’ e della secondaria di I° grado ‘Manassei-Palazzo Ratini’ per gli anni 2019-2021. Tutti interventi ammessi a contributo un anno e mezzo fa, ma per ora si registra una problematica che non consente l’utilizzo totale dei fondi: il bilancio preventivo 2020 e il dissesto finanziario. Risultato: palazzo Spada per ora ha accertato appena 100 mila euro.

L’ANNUNCIO A FINE 2018: «775 MILA EURO PER GLI EDIFICI SCOLASTICI»

Cofinanziamenti bloccati

Gli importi ammessi sono rispettivamente da 150.000 euro per la ‘Falcone e Borsellino’, 400.000 per l’Alterocca’ ed i restanti 225.000 per Palazzo Ratini. Per ognuno dei tre edifici c’è un contributo Miur da 50 mila euro, tutto il resto rientra nel cofinanziamento comunale e si parla in tutto di 625.000: il decreto ministeriale – c’è stata una proroga – impone che la proposta di affidamento dei lavori avvenga entro il 30 giugno del 2020 e dunque a palazzo Spada si sono attivati per non perdere il filone. Come detto però gran parte della cifra non può essere impiegata al momento: «I cofinanziamenti – la spiegazione del guaio – dichiarati, pur essendo nella disponibilità di questa amministrazione, non possono essere utilizzati per l’anno in corso a causa delle restrizioni previste dalle normative vigenti per i Comni in fase di dissesto e per le limitazioni contemplate in fase di approvazione del bilancio preventivo 2020».

PALESTRA OBERDAN, ATTESA PER LA SISTEMAZIONE

La richiesta e i 100.000 euro

Poco prima dell’avvio del lockdown il Comune ha chiesto alla Regione di poter dividere i finanziamenti ricevuti dal Miuri rispetto ai cofinanziamenti per procedere con l’esecuzione dei lavori, con novità negativa: c’è stata una rivalutazione dei punteggi della graduatoria di ammissibilità e ciò che resta sono i 50 mila euro a testa per la ‘Falcone e Borsellino’ e l’Alterocca’. Non c’è più la stessa somma indicata in precedenza per Palazzo Ratini. Ci sono 100.000 euro. Per la parte più cospicua se ne parlerà tra mesi.