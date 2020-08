Se ne va Kreole, cane eroe dei vigili del fuoco

Una collega e un’amica con cui, negli anni, sono stati condivisi tanti momenti di gioco e soprattutto di lavoro. Dagli scenari post sisma dell’Italia centrale fino al crollo del ponte Morandi di Genova. E’ per tutto questo che oggi il nucleo cinofili dei vigili del fuoco dell’Umbria è in lutto. Se n’è andata Kreole, una dolcissima cagnolona – un Bovaro del Bernese – protagonista di tanti momenti belli insieme al personale dei vigili del fuoco. Decine gli interventi messi in atto nel corso del tempo grazie a Kreole, vero eroe a quattro zampe, un ‘collega’ che tutti ricordano con affetto e un pizzico di commozione.

Così il Corpo la ricorda: «Oggi la famiglia dei vigili del fuoco è particolarmente triste, Kreole, Bovaro del Bernese da 8 anni in servizio al nucleo cinofilo vigili del fuoco di Perugia, al fianco del conduttore cse Massimo Mancinelli, è deceduta dopo 2 mesi di malattia, colpita da un male incurabile. Presente e protagonista in tutte le grandi emergenze italiane la ricordiamo al ponte Morandi, ad Ischia, ad Amatrice oltre a tutte le ricerche persona in ambito regionale. Una carezza per questo soggetto bravissimo e dotata di grande simpatia».