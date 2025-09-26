Un 23enne dell’Egitto e una 34enne italiana sono stati arrestati dai carabinieri di Foligno, su ordine del gip di Spoleto, per la violenta rapina compiuta lo scorso 11 agosto nel centro storico folignate ai danni di una signora di 82 anni. Dopo averla pedinata, il 23enne – con la 34enne a fare da ‘palo’ – l’ha aggredita strappandole la borsa con dentro documenti e soldi, facendola cadere a terra. Tanto che la poveretta è stata poi soccorsa e trasportata in ospedale per una prognosi di sei settimane. Le segnalazioni di alcuni cittadini al 112 hanno consentito di avviare subito le indagini, sfociate nell’individuazione dei due che sono stati così arrestati e tradotti in carcere, il giovane a Spoleto e la donna a Perugia.