Sellano, incendio boschivo: servono anche i mezzi aerei

Un incendio boschivo è divampato nella tarda mattinata di lunedì a Sellano, in località Fontemarina. Sul posto si sono portate più squadre: l’antincendi boschivi dei vigili del fuoco di Spoleto, una squadra dal distaccamento di Foligno, due dell’Agenzia forestale regionale. Presente il Direttore delle operazioni di spegnimento per il coordinamento di due mezzi aerei: l’elicottero regionale e l’elicottero Erickson della flotta di Stato Coau per la campagna antincendi boschivi.

