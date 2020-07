Selvaggia Lucarelli nel ‘paradiso’ delle Mole: bello spot per Narni

«Bagno con i brividi, e non solo per la temperatura dell’acqua». Non è passato inosservato, venerdì pomeriggio, il blitz della popolare Selvaggia Lucarelli alle Mole di Narni, le piscine naturali lungo il corso del Nera. Su instagram il post della Lucarelli è stato subito sommerso da commenti e ‘like’. «Però – scrive Selvaggia – se suona la sirena devi uscire perché vuol dire che la diga sta per liberare l’acqua». Da qui il doppio ‘brivido’ e senz’altro, a giudicare dalla foto, con i colori tipici delle Gole del Nera, un bello spott per l’Umbria e il narnese.

«Paradiso che è ora di valorizzare»

Il ‘tuffo’ non è passato inosservato neppure in ambito politico, visto che Luca Tramini, consigliere del 5 Stelle, commenta così: «La visita di Selvaggia Lucarelli alle Mole di Narni e la visibilità che ne è derivata e che ne deriverà riapre nuovamente la questione sulla messa in sicurezza di quel paradiso. Da tempo stiamo cercando di aprire un dibattito politico per portare in Regione la messa in sicurezza e la fruibilità delle Mole. Ci sono i canoni idroelettrici e come succede nel resto d’italia le società che sfruttano le risorse di un territorio giustamente rinvestono parte dei guadagni su di esso, perché non farlo a Narni? Iniziamo a vedere la fattibilità – propone Tramini – e studiare un progetto per mettere in sicurezza e rendere fruibile ai cittadini ed ai turisti questo meraviglioso paradiso naturale».