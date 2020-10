Sentenza Spada: «Eccoli i garantisti del giorno dopo. O ignavi»

di Sandro Corsi

I garantisti, i garantisti… del giorno dopo: ieri ho seguito minuto per minuto l’evolversi del processo cosiddetto ‘Spada’ e ora, solo ora, oltre il mio proscioglimento di due anni orsono, sono davvero felice per il riconoscimento di piena innocenza sentenziato dalla giudice Biancamaria Bertan verso tutti gli imputati. A partire dal già sindaco Leo Di Girolamo, il già assessore Stefano Bucari e tutti gli altri ex assessori, dirigenti comunali e mio collega sociolavoratore Carlo Andreucci.

Ho condiviso con loro questi anni di preoccupazioni e di speranza per il giusto esito di ieri. Ho letto i commenti di tanti ed anche notato eclatanti quanto pubblici silenzi. Non mi meraviglio di ciò, ma ciò che è insopportabile è il peloso gaudio dei garantisti del giorno dopo e mi riferisco ad alcuni commenti di dirigenti del partito al quale sono ancora iscritto, il Pd. Un partito non può delegare alla magistratura requirente il giudizio di onorabilità sui suoi iscritti e dirigenti perché li conosce negli anni, conosce le loro vite, le loro famiglie, i loro stili di vita, i loro valori ed ha cognizione dei loro averi sedimentati negli anni. Questa onorabilità non poteva né doveva essere messa in discussione, né tantomeno ripristinata a mezzo di sentenza attinente atti amministrativi.

Dichiarazioni di oggi sono ipocrite poiché afone ieri, salvo il sol dire allora ‘fare presto’. Se credevano davvero nell’onestà degli allora inquisiti, dovevano dirlo a voce e testa alta e ciò certo nel rispetto del lavoro della magistratura requirente ma non nella paura di affermare ciò che si pensava (articolo 21 Costituzione). O forse era comodo non pensarlo perché falcidiati alcuni, si aprivano spazi e prospettive di pseudocarriere per altri? Oltre al Pd sono iscritto al partito Radicale e lo sono dal vergognoso caso Tortora e la domanda è: vi sarà mai in Italia una sinistra riformista e libertaria? Spero e lavoro per il sì ma è ben difficile con personaggi politici così ipocriti o ignavi che giustamente il sommo poeta e gigante italiano Dante relegava nei meritati gironi. Sandro Corsi, già fondatore e vicepresidente del Pd umbro, garantista da sempre.