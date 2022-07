Ascoli-Ternana e Palermo-Perugia la 1° di B. Il primo derby il 17 settembre a Terni

Si inizia con Ascoli-Ternana e Palermo-Perugia, primo derby al Liberati di Terni il 17 settembre e ritorno al Curi il 18 febbraio. Presentato il calendario della serie B 2022-2023 all’arena dello stretto ‘Ciccio Franco’ Reggio Calabria: le Fere di Cristiano Lucarelli e il Grifo di Fabrizio Castori conoscono il loro cammino. L’ultimo atto sarà rispettivamente al cospetto del Frosinone per i rossoverdi e Benevento per i biancorossi, in entrambi i casa tra le mura amiche.

1° giornata (13 agosto, ritorno 14 gennaio 2023)

Ascoli-Ternana

Palermo-Perugia

2° giornata (20 agosto, 21 gennaio 2023)

Ternana-Reggina

Perugia-Parma

3° giornata (27 agosto, 28 gennaio 2023)

Modena-Ternana

Perugia-Bari

4° giornata (3 settembre, 4 febbraio 2023)

Brescia-Perugia

Ternana-Cosenza

5° giornata (10 settembre, 11 febbraio 2023)

Perugia-Ascoli

Parma-Ternana

6° giornata (17 settembre, 18 febbraio 2023)

Ternana-Perugia

7° giornata (1° ottobre, 25 febbraio 2023)

Cittadella-Ternana

Perugia-Pisa

8° giornata (8 ottobre, 28 febbraio 2023)

Ternana-Palermo

Como-Perugia

9° giornata (15 ottobre, 4 marzo 2023)

Benevento-Ternana

Perugia-Südtirol

10° giornata (22 ottobre, 11 marzo 2023)

Reggina-Perugia

Ternana-Genoa

11° giornata (29 ottobre, 18 marzo 2023)

Bari-Ternana

Perugia-Cittadella

12° giornata (5 novembre, 1° aprile 2023)

Ternana-Spal

Frosinone-Perugia

13° giornata (12 novembre, 10 aprile 2023)

Ternana-Brescia

Modena-Perugia

14° giornata (27 novembre, 15 aprile 2023)

Pisa-Ternana

Perugia-Genoa

15° giornata (4 dicembre, 22 aprile 2023)

Venezia-Ternana

Cosenza-Perugia

16° giornata (8 dicembre, 1° maggio 2023)

Ternana-Cagliari

Perugia-Spal

17° giornata (11 dicembre, 6 maggio 2023)

Cagliari-Perugia

Südtirol-Ternana

18° giornata (17 dicembre, 13 maggio 2023)

Ternana-Como

Perugia-Venezia

19° giornata (26 dicembre, 19 maggio 2023)

Benevento-Perugia

Frosinone-Ternana