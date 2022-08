Serie B al via. Per i bookmakers Grifo più attrezzato delle Fere

Ci siamo, venerdì sera inizia la serie B 2022-2023 con l’opening con Parma-Bari. Perugia e Ternana stanno ancora sistemando le rispettive rose tra acquisti – in questa fase più attivi i rossoverdi dopo settimane di impasse – e cessioni: per il momento, secondo i bookmakers, i biancorossi sono meglio attrezzati nell’ambito della lotta per la promozione.

Le favorite per la promozione

C’è unanimità per quel che concerne la favorita alla promozione in serie A. Secondo le principali agenzie di scommesse – il raffronto lo propone il portale theplayer.com – è il Genoa a partire davanti a tutti con quote che oscillano dall’1.91 al 2 per il trionfo; a seguire ci sono Cagliari, Parma, Benevento, Brescia e Pisa. In fondo Südtirol e Cosenza con quote di 41 e 51. Per quel che concerne le umbre il Perugia viene dato tra l’8 ed il 9 per il 1° posto, la Ternana tra 8.50 e 11.

La vittoria

Chiaro che la questione non cambi molto se si parla di vittoria del campionato. Genoa sempre in pole (il confronto è tra cinque agenzie) con quote che variano da 3.50 a 5, quindi Cagliari (da 4.50 a 5) e Parma (da 6.50 a 8); in fondo sempre i trentini ed i calabresi. Capitolo umbre: il Perugia in questo caso viene dato tra il 26 ed il 30 (11°) e la Ternana tra 29 e 41 (13°). Entrambe a centro classifica. Tutto sulla carta. Poi il campo, come spesso accade, magari dirà altro. I conti si faranno alla fine. Intanto Fabrizio Castori e Cristiano Lucarelli sono pronti per i rispettivi debutti a Palermo e Ascoli.