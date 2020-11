Serie C, due positivi nel Perugia. Rinviata Gubbio-Triestina

Ci sono altri tre positivi nel Perugia Calcio: due calciatori e un componente dello staff. Lo ha comunicato la società specificando che, seguendo le normative indicate dal protocollo sanitario, ha posto in isolamento i tesserati i quali sono tutti asintomatici ed eseguirà domani mattina un ulteriore giro di tamponi. Come di consueto non c’è stata comunicazione di chi siano i positivi. Lo scopriremo con ogni probabilità quando arriveranno i convocati.

Verso il rinvio Gubbio-Triestina

Nella Triestina ci sono intanto sei positivi. E per questo la squadra alabardata ha chiesto il rinvio della gara di sabato contro il Gubbio, in programma alle 15 allo Stadio Barbetti. Tale richiesta rientra fra le facoltà di una squadra di chiedere il rinvio in caso di positività. Quanto prima verrà comunicata la data di recupero della gara.