di Giovanni Cardarello

Si è chiusa la Regular Season della Serie D 2024-2025. Una stagione a suo modo da record per il calcio umbro visto che due squadre su tre presenti nel torneo giocheranno il playoff utile ad essere inseriti nella graduatoria delle eventuali candidate a subentrare in Serie C, nel caso di rinuncia o di mancata iscrizione al campionato.

Parliamo di Fulgens Foligno e Orvietana che chiudono il torneo rispettivamente al secondo e al quinto posto. Posizioni incredibili se parametrate alle aspettative di inizio stagione ma che fanno delle due formazioni le vere e proprie rivelazioni del torneo.

Fulgens Foligno e Orvietana si affronteranno domenica 11 maggio al Blasone, in caso di parità al 90’ si andrà ai supplementari. In caso di pareggio dopo 120’ minuti passa il turno la squadra folignate che se la vedrà con la vincente di Seravezza – Ghiviborgo.

Chi vince affronta le finaliste e una semifinalista della Coppa Italia Serie D. L’obiettivo è quello già citato di essere pronti all’eventuale ripescaggio in Serie C. Meno bene è andata alla terza umbra, lo Sporting Trestina, che chiude al terz’ultimo posto e dovrà giocarsi la permanenza nella quarta serie contro il Follonica Gavorrano e con un solo risultato a disposizione, vincere.

Poco da aggiungere relativamente ai match dell’ultimo turno. La Fulgens si guadagna la piazza d’onore alle spalle del Livorno battendo il Poggibonsi 1-0 con gol di Khribech. Orvietana e Trestina chiudono 0-0 lo scontro diretto. Negli altri match vittorie di Figline, Seravezza, San Donato Tavarnelle e Terranuova Traiana. Pari tra Grosseto e Siena e tra Ostia Mare e Aquila Montevarchi.

Risultati Girone E Serie D 34° giornata

Fezzanese-Ghiviborgo 3-3

Figline-Livorno 4-1

Follonica Gavorrano-Seravezza 0-2

Fulgens Foligno-Poggibonsi 1-0

Grosseto-Siena 1-1

Ostia Mare – Aquila Montevarchi 1-1

San Donato Tavarnelle-Flaminia 3-1

Sangiovannese-Terranuova Traiana 0-1

Sporting Trestina-Orvietana 0-0

Classifica finale Girone E Serie D

Livorno 72

Fulgens Foligno 60

Seravezza 59

Ghiviborgo 55

Orvietana 53

Siena 52

Grosseto 50

Ostia Mare 45

San Donato Tavarnelle 43

Poggibonsi 43

Aquila Montevarchi 41

Flaminia 40

Follonica Gavorrano 40

Terranuova Traiana 39

Figline 38

Sporting Trestina 38

Sangiovannese 36

Fezzanese 26

I verdetti

Livorno Promosso in Serie C

Sangiovannese retrocessa in Eccellenza

Fezzanese retrocessa in Eccellenza

Playoff

Fulgens Foligno-Orvietana – Domenica 11 maggio ore 16

Seravezza – Ghiviborgo – Domenica 11 maggio ore 16

Playout

Follonica Gavorrano-Sporting Trestina – Domenica 11 maggio ore 16

Terranuova Traian-Figline – Domenica 11 maggio ore 16