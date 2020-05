Servizi per l’infanzia, appello al Governo: «Non dimenticateci»

Condividi questo articolo su

















Una manifestazione nel rispetto delle distanze prescritte e delle altre misure di contenimento previste dal Dcpm. Giovedì pomeriggio a Terni, come in altre città italiane, il comitato ‘EduChiAmo’ ed altre associazioni sono scesi in piazza per i servizi educativi privati. «Abbiamo bisogno di risposte», ha detto Claudia Monti, titolare del nido privato ‘Semi di mela’ a Terni e referente per l’Umbria del comitato ‘EduChiAmo’. «Chiediamo la proroga della cassa integrazione che il Governo ha dimenticato di inserire nell’ultimo Decreto, perché ha prolungato per un tempo insufficiente a coprire la chiusura dei servizi che ad oggi non si sa quando riapriranno, né come riapriranno».