Terni, ferito 20enne in piazzale Senio

Un 20enne di origini indiane è rimasto ferito in seguito all’incidente stradale accaduto nel pomeriggio di giovedì, intorno alle ore 18.30, all’altezza di piazzale Senio, a Terni. Era a bordo del suo scooter 50 quando si è scontrato con una Volkswagen Golf condotta da un uomo e proveniente da viale Villafranca: finito a terra, è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 e trasportato – cosciente – all’ospedale di Terni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale con il nucleo radiomobile e personale dell’ufficio incidenti, per ricostruire la dinamica del sinistro, oltre ai carabinieri del Nor in prima battuta.

