Si è spento l’ex ministro Roberto Maroni

Lutto nel mondo della politica: è scomparso all’età di 67 anni l’ex ministro dell’Interno e vicepremier Roberto Maroni. Malato da tempo, è stato uno dei pionieri – e fondatori – della Lega al fianco di Umberto Bossi. Del partito è stato anche segretario federale. Roberto Maroni, laureato in giurisprudenza e avvocato, è stato anche governatore della Regione Lombardia. In seno ai governi Berlusconi, oltre ad essere stato titolare del Viminale, ha ricoperto i ruoli di ministro del lavoro e delle politiche sociali. Grande appassionato di musica, già speaker a Radio Varese, suonava la tastiera e l’organo Hammond nella band ‘Distretto 51 & The Capric Horns’. Lascia la moglie Emilia e tre figli.

