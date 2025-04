Un uomo di 56 anni è rimasto seriamente ferito mentre utilizzava una motosega a Sellano (Perugia). Il fatto è accaduto domenica. Il 56enne è stato raggiunto dall’elisoccorso ‘NIbbio’ e, dopo l’iniziale ‘codice rosso’, è giunto all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia in ‘codice giallo’. Non è in pericolo di vita.