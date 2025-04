Serio infortunio a San Venanzo (Terni) per un uomo di 60 anni che stava praticando motocross. Il fatto è accaduto nella giornata di domenica. L’uomo è stato trasportato in ‘codice rosso’ dall’elisoccorso Nibbio presso l’azienda ospedaliera di Perugia, con successivo ricovero. Non è comunque in pericolo di vita.