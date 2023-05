Si fingono poliziotti, immobilizzano un uomo e lo rapinano: tre arrestati

Tre cittadini italiani – di 32, 51 e 44 anni – arrestati in flagranza di reato per una rapina in strada. Il fatto è accaduto a Perugia ed a muoversi è stata la polizia di Stato di Perugia.

Cosa è accaduto

La squadra Mobile ha notato i tre avvicinare un cittadino albanese che si trovava a bordo della propria auto in un parcheggio di un centro commerciale. Dopodiché, spacciandosi per poliziotti, lo hanno immobilizzato con delle fascette in plastica ai polsi; a quel punto si sono impossessati del cellulare della vittima, dei documenti, di 110 euro in contanti e anche di un modico quantiativo di cocaina. Sono stati subito bloccati. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale, dove gli sono state diagnosticate delle lesioni guaribili in cinque giorni. Per i tre c’è il carcere con l’accusa di rapina aggravata.