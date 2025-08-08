I carabinieri del nucleo radiomobile di Todi hanno salvato un 55enne che, per togliersi la vita, si era gettato nelle acque del Tevere.

Provvidenziale l’intervento dell’Arma nel territorio comunale di Deruta. Era stato lo stesso uomo ad avvisare il 112 delle sue intenzioni di suicidio, «spiegando di aver già lasciato le sue ultime volontà e le istruzioni per il proprio funerale all’interno della sua auto, parcheggiata nei pressi del ponte di Casalina». Il 55enne è stato subito individuato in acqua, immerso fino al collo al centro dell’alveo del fiume.

«Il capo equipaggio si è tuffato senza esitare nelle acque agitate, riuscendo con grande fatica a raggiungere il malcapitato e a trascinarlo a riva». In loco anche il comandante dello locale stazione per aiutare entrambi. Il 55enne era in quel momento in grave disagio psicofisico e sotto l’effetto di alcol, non collaborativo e incapace di nuotare. Il salvataggio è poi andato a buon fine grazie al supporto dei vigili del fuoco. Infine il trasporto in ospedale a Perugia per le cure del caso.