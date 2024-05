Si ribalta autogru: due operai feriti a Deruta

Infortunio sul lavoro venerdì mattina a Deruta (Perugia), durante un intervento in un’area privata in via Carlo Pisacane dove erano in corso lavori. Due operai sono riasti feriti dopo essere precipitati dal cestello di un’autogru in seguito al ribaltamento del mezzo da lavoro. Il fatto è avvenuto a causa del cedimento del piano stradale dove era stato posizionato il veicolo. I due sono stati condotti in ospedale dal 118, uno con l’elisoccorso ‘Nibbio’ e l’altro in ambulanza. Avrebbero riportato vari traumi ma le loro condizioni – fortunatamente – non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Todi, i vigili del fuoco e gli addetti della Usl Umbri 1 per gli accertamenti del caso. Sono proprio i vigili del fuoco a riepilogare l’accaduto in una nota: «Alle ore 9.05 circa si è verificato un grave incidente a Deruta che ha coinvolto un’autogru. Due persone che si trovavano nel cestello sono rimaste ferite a seguito del ribaltamento del mezzo da lavoro. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente con la prima partenza dalla centrale e la terza partenza con autogru. Le due persone, che erano rimaste incastrate nei rottami del cestello, sono state estratte e consegnate alle cure dei sanitari. Le circostanze dell’incidente sono attualmente sotto indagine per determinare le cause del ribaltamento».

Condividi questo articolo su