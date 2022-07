Si schianta con l’auto contro il muraglione dello svincolo: 36enne muore a Foligno

Tragico incidente stradale all’alba di giovedì a Foligno, all’altezza dello svincolo fra la statale Flaminia e la statale 75 ‘Centrale Umbria’, nella zona nord della città. Un uomo di 36 anni di origini albanesi (D.G. le sue iniziali) residente a Foligno, ha perso la vita dopo essersi schiantato con la propria auto, una Opel Corsa, contro un muraglione del sottopassaggio di collegamento. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, che è stato sbalzato dall’autovettura ed è morto sul colpo. Nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli, oltre quello del 35enne. La ricostruzione dell’accaduto spetta agli agenti della polizia Stradale di Foligno, di concerto con la procura della Repubblica di Spoleto, territorialmente competente. Le operazioni di messa in sicurezza hanno visto in campo anche i vigili del fuoco folignati ed Anas.

Quest’ultima – in merito alle modifiche temporanee alla viabilità – alle ore 8.12 informa che «il traffico diretto a Fano viene deviato in direzione Roma, quello diretto a Perugia viene deviato a Ponte Centesimo». Il traffico è poi tornato alla normalità intorno alle ore 10.