Grave incidente stradale nella mattinata di venerdì lungo la strada provinciale 104 a Parrano (Terni). Coinvolto un uomo.

Con la sua auto si è schiantato contro un casaletto. Immediato l’intervento degli operatori sanitari del 118, dei carabinieri della locale stazione e dei vigili del fuoco di Orvieto, che hanno estricato dalle lamiere il conducente: è in gravi condizioni, con trasporto in elisoccorso in ospedale.

