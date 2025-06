di M.L.S.

Ha accusato un malore improvviso all’interno della farmacia Ricci di Torgiano e si accasciato a terra. Il pronto intervento delle farmaciste ha evitato il peggio. Le dipendenti della farmacia infatti hanno immediatamente prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo del 118. L’uomo è stato stabilizzato e successivamente trasportato in ospedale, dove è stato operato. Ora è fuori pericolo e sta bene. A riferire la vicenda è una nota dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Perugia.

L’intervento tempestivo delle farmaciste e la sinergia con i sanitari di emergenza hanno scongiurato conseguenze ben più gravi. Su questo episodio arriva il commento dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Perugia, attraverso il suo presidente Filiberto Orlacchio: «Quanto accaduto – si legge – evidenzia ancora una volta l’importanza del farmacista come figura sanitaria di riferimento sul territorio, non solo dispensatore di farmaci, ma anche primo punto di supporto in situazioni di emergenza. La capillarità delle farmacie si conferma un elemento essenziale del sistema sanitario, garantendo assistenza rapida, qualificata e facilmente accessibile alla cittadinanza. Questo episodio – conclude l’Ordine – è un ulteriore esempio dell’importanza della presenza delle farmacie sul territorio e del ruolo fondamentale svolto dai farmacisti nella tutela della salute pubblica».