Troppa attesa al PS, 70enne chiama la polizia di Stato

Ha accompagnato la nuora in ospedale alle 7.30 nel tardo pomeriggio ed a mezzanotte non era ancora stata dimessa dal pronto soccorso. Si è stufato per la lunga attesa e, in preda all’agitazione, ha chiamato la polizia di Stato: il fatto è accaduto al San Matteo degli Infermi di Spoleto e ha visto protagonista un 70enne. L’anziano ha riferito agli agenti di aver discusso con il personale sanitario per ciò che stava accadendo: era stanco e si è rivolto alle forze dell’ordine.

La spiegazione

«I poliziotti, a quel punto, hanno sentito – sottolinea la questura – il medico di turno che ha spiegato agli agenti che la donna era stata sottoposta a degli accertamenti che richiedevano tempi lunghi di attesa. A ritardare ulteriormente le procedure di dimissione, era stato anche l’arrivo di alcuni ‘codici rossi’ sopraggiunti nel corso della giornata». L’uomo è stato tranquillizzato e invitato a mantenere la calma.