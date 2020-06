SII, c’è il nuovo Cda. Contrasti sul bilancio

Assemblea dei soci non semplice quella che si è svolta giovedì pomeriggio per il Servizio Idrico Integrato del ternano. L’organismo ha proceduto ad approvare l’ultimo bilancio – con tanto di divisione fra i soci – ed a stabilire la composizione del nuovo consiglio di amministrazione.

In sella

Il nuovo cda, che conferma le anticipazioni sul punto, sarà composto dai confermati Francesca Carcascio per la componente pubblica, Stefano Tirinzi per Asm, Tiziana Buonfiglio, Patrizia Vasta e Aldo Tei per la componente privata rappresentata da UmbriaDue Scarl (Acea). I nuovi ingressi sono tutti della parte pubblica: Carlo Orsini, Marcello Caprio, Fabrizio Paganelli e Paolo Silveri. Ora la partita è quella per la presidenza e a ‘giocarsela’ potrebbero essere l’avvocato Orsini, la cui esperienza professionale unita a quella politica potrebbero fare la differenza, e l’ingegner Paganelli.

Il bilancio contestato

Sul bilancio e la sua approvazione, le cose sono andate meno tranquillamente. Tanto che a schierarsi per il voto favorevole sono stati i soli comuni di Terni e Polino, Asm e il socio privato Acea. Quote sufficienti per giungere al ‘via libera’ ma la spaccatura con tutti gli altri soci pubblici è stata evidente. «Credo che non approvare il bilancio – afferma l’assessore comunale al bilancio di Terni, Orlando Masselli – avrebbe prodotto conseguenze nefaste anche sul piano dei rapporti con le banche. Non ho condiviso la posizione espressa da altri soci, relativa ad un ritorno del documento in assemblea. Anche in considerazione del fatto che il documento contabile evidenza un utile di tre milioni di euro che vanno a riserva. Ciò consente azioni finanziarie diverse da quelle che diversi comuni temono, sotto forma di un ripianamento del passivo».

La nota dell’azienda

Così il Servizio Idrico Integrato nella nota diffusa nella prima serata di giovedì dopo l’assemblea dei soci: «La seduta si è svolta in video conferenza per via dell’emergenza Covid-19 ed è stata partecipata da una maggioranza del 94% del capitale sociale. Il bilancio, illustrato dal presidente Stefano Puliti alla presenza dell’amministratrice delegata Tiziana Bonfiglio, vede un utile di oltre 3 milioni di euro che verrà destinato a rafforzare il patrimonio della società. Il presidente Puliti ha sottolineato gli investimenti fatti: 12 milioni di euro, di cui 7 per nuovi impianti e 5 di manutenzione straordinaria. Sempre il presidente ha poi posto l’accento sugli impegni per la sicurezza sul lavoro e soprattutto per il progetto del telecontrollo e ricerca perdite occulte. Puliti ha infatti rimarcato l’importanza del progetto ‘che permette di ridurre considerevolmente le perdite lungo la rete. Abbiamo portato a termine i progetti su Terni, Orvieto, Narni e Amelia e stiamo per partire con San Gemini e Montecastrilli’. Sul piano della gestione dei servizi, Puliti si è soffermato sull’importanza del front office che ha saputo centrare gli obiettivi Arera e garantire un servizio efficiente e di qualità ai cittadini. Durante il dibattito alcuni soci avevano avanzato una proposta di rinvio della votazione di bilancio. La proposta di rinvio, messa in votazione, non è stata approvata. L’assemblea ha proceduto quindi alla votazione del nuovo consiglio di amministrazione (9 membri) in rappresentanza dei soci pubblici e privati, che sostituisce quello arrivato a scadenza di mandato. Il nuovo cda è così composto: Tiziana Buonfiglio (attuale amministratrice delegata), Patrizia Vasta (confermata), Aldo Tei (confermato), Stefano Tirinzi (confermato), Francesca Carcarscio (confermata), Marcello Caprio (avvocato con numerose pubblicazioni), Carlo Orsini (avvocato, è stato consigliere comunale al Comune di Terni), Fabrizio Paganelli (ingegnere elettrotecnico con incarichi professionali nel settore privato e pubblico) e Paolo Silveri (bancario, è stato sindaco di Ferentillo). In seno al cda verrà nominato il nuovo presidente del SII. Il presidente Puliti nell’accomiatarsi ha ringrazio tutti per il lavoro fatto in questi anni. ‘Il SII – ha affermato – è una società molto seria con professionalità di alto profilo e una mission di grande importanza sul territorio. Faccio gli auguri al nuovo cda, che possa lavorare serenamente e in armonia così da raggiungere obiettivi ambiziosi e di qualità’».