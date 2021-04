Sir, c’è Atanasjievic in conferenza stampa: «Insieme per vincere»

Condividi questo articolo su

















Dopo mesi di silenzi e incomprensioni, Vital Heynen e Bata Atanasjievic, si presentano insieme in conferenza stampa alla vigilia di gara 1 della finale scudetto fra la Sir Perugia e la Lube Civitanova. Già questo è un bel segnale.

Comunione d’intenti

Il tecnico tesse le lodi del capitano e annuncia: «Non so quando, ma tornerà in campo in questa finale, quello che non è successo ieri può succedere domani». Bata si schermisce, limitandosi a dire di voler lasciare un bel ricordo (il suo addio è già ufficiale – andrà a Belchatow – ma potrebbe essere anche un arrivederci), magari un titolo italiano. Sarebbe il secondo dopo quello del triplete con Bernardi e Zaytsev.

Polemiche sull’orario

Fischio d’inizio alle 17.30 di mercoledì 14: c’è la Champions League di calcio la sera e per questo si gioca di pomeriggio. Lo spiega senza ipocrisie il presidente di Lega Massimo Righi: «Se vogliamo tanta visibilità occorre andare incontro anche alle esigenze della televisione, che poi sono esigenze anche di tanti altri media. Accontentare tutti è molto complesso. Credo che ci saranno comunque tanti appassionati a seguire l’evento». Importante partire bene: «Uno studio fatto sulla NBA – rivela Heynen – dice che chi vince la prima partita ha il 73% di probabilità di vincere il titolo: ha un valore, ma non è tutto».