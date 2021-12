Sistematica Spa fra i fornitori ‘top’ del Gruppo Leonardo

Prestigioso riconoscimento per un’azienda ternana – la Sistematica Spa – alla prima edizione dei ‘Leonardo Supplier Awards’, nell’ambito dell’ottava edizione degli ‘Aerospace & Defense Meetings’ di Torino. Sistematica Spa è fra le dieci aziende a cui è stato conferito il ‘Leonardo Supplier Award 2021’ nella categoria ‘Performance Excellence Award – Service Excellence’, con cui il Gruppo Leonardo (ex Finmeccanica), leader in Italia e nel mondo nei sistemi della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza, ha inteso premiare, fra i propri fornitori, quelli che si sono distinti per le ‘performance’ conseguite, per puntualità, qualità, spirito di collaborazione ed impegno verso l’eccellenza: un riconoscimento che conferma Sistematica Spa fra i fornitori chiave del Gruppo Leonardo.

Soddisfazione

La consegna è avvenuta lo scorso 2 dicembre da parte dell’ingegner Giacinto Carullo (Chief Procurement & Supply Chain Officer di Leonardo) e dell’ingegner Fabio Strazzullo (Head of Procurement di Telespazio Spa). Piacevolmente sorpreso Roberto Ricci, amministratore delegato di Sistematica Spa: «In effetti non ce lo aspettavamo, ma questo premio rappresenta per noi un onore ed un punto di partenza per fare ancora meglio». Sistematica vanta oltre 20 anni di esperienza nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni software complesse e di sistemi integrati negli ambiti ‘aerospazio’, ‘energy’, ‘automotive’ e ‘telecomunicazioni’, nell’ambito dei quali è da molti anni fornitore strategico di clienti prestigiosi leader di settore (ESA, Leonardo, Octo Telematics, Thales, Telecom, Solaredge).