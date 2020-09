Solito caos all’uscita del Volta di Piscille

Condividi questo articolo su

















In attesa che finalmente si concludano i lavori lungo i binari della ferrovia centrale umbra e che i treni ricomincino a scarrozzare su e giù per la regione studenti e lavoratori, all’altezza di Piscille, dove sorge l’istituto scolastico più grande e popoloso dell’Umbria, continua ad esserci un inferno di lamiere ogniqualvolta suona la campanella d’uscita. E ciò nonostante le uscite sfalsate impste dalle regole anticontagio Covid.

IL CASO PISCILLE

Quanti pericoli

Al di là della prevenzione degli assembramenti (basta guardare il video per capire quanto sia ardua), c’è un serio pericolo per la incolumità di ragazzi e genitori che camminano lungo la strada, fra le auto, per tornare alle loro auto, parcheggiate lungo la carreggiata, che così viene ulteriormente ristretta, consentendo a fatica ai bus di passare. E sono tanti. Non solo quelli di linea e quelli privati che fanno il servizio scolastico. Ma anche quelli di lunga percorrenza che escono proprio a Piscille quando arrivano a Perugia.

«Denunciate»

Vi possiamo assicurare che il clima non è dei più sereni e in tanti, mentre giravamo questo video ci invitavano a denunciare la situazione paradossale che si vive ogni giorno lungo via Assisana. E non c’era nemmeno un vigile né qualcuno in divisa a controllare la situazione.