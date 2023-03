Soroptimist: a Terni un convegno nazionale su divario di genere e diritti umani

Condividi questo articolo su

















Importante evento nazionale del Soroptimist International d’Italia, sabato 25 marzo – dalle ore 9.30 a seguire – presso il museo diocesano e capitolare di Terni, in via XI Febbraio. Si tratta di un convegno incentrato sul divario di genere e i diritti umani. L’evento è stato presentato venerdì mattina in Comune, a Terni, alla presenza della presidente del Soroptimist International d’Italia, Giovanna Guercio, della presidente del Soroptimist di Terni, Stefania Capponi e dell’assessore comunale Elena Proietti. Di seguito la locandina ed il programma dell’evento che è patrocinato dal Comune e dalla Provincia di Terni, dal Centro per le pari opportunità e dagli Ordini degli psicologi e degli avvocati di Terni.