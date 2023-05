Sorpreso a rubare sulle auto in sosta: denunciato 41enne

Sabato pomeriggio, mentre stava parcheggiando la propria auto in piazzale Umbria Jazz, a Perugia, ha notato un uomo intento a forzare con una sbarra di metallo le portiere di alcune vetture in sosta. A quel punto ha chiamato la polizia e gli agenti della Volante, giunti sul posto, hanno sentito il cittadino e acquisito le informazioni utili al rintraccio del soggetto. Così gli operatori hanno iniziato la perlustrazione del piazzale riuscendo a rintracciare in poco tempo il presunto ladro – un 41enne tunisino con numerosi precedenti di polizia -, sorpreso ancora con la sbarra di ferro in mano. Accompagnato in questura, è stato denunciato per furto aggravato e porto di oggetti atti allo scasso.

