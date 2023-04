Sospetta che la compagna lo tradisca e si apposta sotto casa sua: lite con ‘l’altro’

Sospettava che la compagna lo tradisse e per questo si è appostato sotto l’abitazione della donna, nei pressi del parco Ansa del Tevere a Città di Castello (Perugia). Ad un certo punto la donna è arrivata a bordo di un’auto condotta da un uomo ed è scesa. In quel momento il compagno l’ha affrontata ma ‘l’altro’ è sceso a sua volta dal veicolo ed ha reagito, insultandolo e colpendolo con un pugno. Immediata la chiamata alla polizia e solo alla vista della Volante del commissariato di Città di Castello, il presunto aggressore è risalito a bordo per fuggire dalla scena. L’alt è scattato poco dopo e la polizia lo ha intercettato mentre stava procedendo a forte velocità per le vie cittadine. Identificato, è risultato essere un 73enne di nazionalità italiana: gli agenti lo hanno sanzionato per guida pericolosa. Spetterà alle due parti coinvolte nella lite, decidere se procedere o meno con formale denuncia, vCittà isto che il 73enne ha affermato a sua volta di essere stato aggredito dal compagno della donna.

