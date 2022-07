Sospetta il fidanzato di tradimento dopo aver ‘sbirciato’ il telefono e lo chiude fuori di casa

La lite è scoppiata in un’abitazione di Perugia per motivi passionali e sul posto, era mercoledì pomeriggio, si sono portati gli agenti della squadra Volante perugina. Lì hanno trovato una 28enne originaria del Brasile che ha spiegato di aver aver discusso con il fidanzato perché aveva trovato nel suo cellulare alcuni messaggi ‘ambigui’ inviati da altre donne. A quel punto i poliziotti hanno sentito anche lui, 36enne di nazionalità italiana, che ha confermato la lite e i motivi. Agli agenti ha raccontato che la donna aveva dato in escandescenze e, dopo averlo accusato di tradimento, aveva iniziato a lanciare oggetti e suppellettili in aria, arrivando persino a chiuderlo fuori di casa. Per poter rientrare nell’abitazione era stato costretto a richiedere l’intervento di una pattuglia del 113. Gli operatori della Volante, compreso lo stato di tensione e dopo aver tentato di placare gli animi, hanno accompagnato il 36enne in casa per riprendere alcuni oggetti personali, dopodiché l’uomo si è allontanato spontaneamente dall’abitazione.

Condividi questo articolo su