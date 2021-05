Sospiro di sollievo per Eugenio Capoccia: ritrovato a Roma

Un mese dopo la sua scomparsa, Eugenio Maria Capoccia – 37enne di Casacastalda (Valfabbrica) allontanatosi dalla propria abitazione il 30 aprile scorso – è stato ritrovato dalla polizia di Stato a Roma. A segnalare la sua presenza nella capitale, in particolare in piazza San Pietro, sono stati due turisti di Pisa, memori degli appelli lanciati dalla madre Palmira attraverso la trasmissione ‘Chi l’ha visto’ di Rai Tre. L’uomo si era già allontanato in passato da Casacastalda, ma aveva sempre fatto ritorno dopo pochi giorni. Ora, dopo tanta angoscia, il lieto fine.

