Appello per Eugenio Maria, scomparso il 30 aprile da Casacastalda

Apprensione a Valfabbrica (Perugia) per la sorte di Eugenio Maria Capoccia, scomparso la mattina dello scorso 30 aprile dalla frazione di Casacastalda dove vive con la madre. L’uomo – che ha 37 anni, è alto 1 metro e 90 ed ha i capelli biondi e gli occhi verdi – si è allontanato dalla propria abitazione mentre la madre era fuori per un commissione e non è più rientrato. È sprovvisto di telefono cellulare e dei documenti di identità. «Potrebbe essere in stato confusionale – avverte un’amica – perché non ha con sé i farmaci che assume giornalmente. È buono e non ha praticamente nulla». Al momento della scomparsa indossava un giubbotto nero un paio di jeans e scarpe da ginnastica tipo tela. L’appello è stato rilanciato anche dal sito web della trasmissione ‘Chi l’ha visto’. Chi lo avesse notato può chiamare i numeri di emergenza delle forze dell’ordine.

