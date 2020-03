‘Spesa’ e polemiche: «Ora i sindaci non hanno ‘colore’»

Una risposta, neanche troppo ‘velata’, e in veste di presidente di Anci Umbria, ai sindaci che hanno polemizzato con il governo: è di sabato sera la nota dei primi cittadini leghisti in Umbria, dopo l’annuncio di risorse ai Comuni per fare fronte all’emergenza sociale legata al coronavirus. È quell del sindaco di Narni, Francesco De Rebotti.

«Ora più responsabilità»

«Qualche giorno fa il presidente della Repubblica ci ha chiamati allo spirito dell’unità nazionale. Noi intendiamo operare in questo modo. Dal mio punto di vista oggi non esistono sindaci della Lega, del Pd, del M5s o altri. Esistono ‘i sindaci’ che sono stati chiamati, ciascuno, a caricarsi sulle spalle un pezzo in più di responsabilità. E noi lo faremo al meglio con le risorse che ci sono state messe a disposizione, per cercare di soddisfare le domande, soprattutto di chi è più in difficoltà. Con un unico obiettivo: permettere a queste persone di fare la spesa, in attesa che gli altri strumenti – 600 euro, cassa integrazione – possano avere il tempo di diventare operativi».