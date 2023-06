Spintona la postina e nel condominio è lite: arriva la polizia

È dovuta intervenire la polizia di Stato, presso un condominio di Spoleto, per placare una lite scoppiata fra due uomini. Gli agenti si sono così portati sul posto e colui che aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, ha spiegato di aver notato un inquilino dello stabile – con cui aveva avuto screzi in passato – mentre discuteva animatamente e spintonava una postina. Accorso in difesa della donna, l’uomo sarebbe stato morso dal cane del presunto ‘aggressore’ e poi colpito da quest’ultimo alla schiena con due pugni. La controparte ha fornito una versione diametralmente opposta, spiegando che in seguito al diverbio con la postina, era stato aggredito dall’altro. Accertato che nessuno avesse la disponibilità di armi né che ci fosse bisogno del 118, gli agenti della Volante hanno edotto le parti delle loro facoltà di legge e registrato l’intervento nell’applicativo Scudo.

Condividi questo articolo su