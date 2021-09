Nuovo incendio vicino ai binari: ancora disagi tra Terni e Spoleto

Disagi e non pochi sulla linea Roma-Ancona a causa di un nuovo incendio nel territorio comunale di Spoleto, in località Icciano, dove già nei giorni scorsi si erano sviluppate le fiamme. I vigili del fuoco sono in azione dalle 14.15 all’altezza della linea ferroviaria, con tanto di intervento dell’elicottero Vvf in supporto: il traffico è stato interrotto poco prima delle 16 con necessaria riprogrammazione commerciale e impiego dei bus sostitutivi tra Terni e Spoleto. Alle 18.45 la situazione è tornata alla normalità.

L’aggiornamento

Alle 18.45 il traffico è tornato regolare: «I treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 120 minuti», specifica Trenitalia.

La situazione alle 18

Alle 18 – informa Trenitalia – «il traffico permane sospeso» con vigili del fuoco ancora sul posto per domare le fiamme e bonificare l’area. Treni direttamente coinvolti:

• FB 8852 Roma Termini (17:25) – Ravenna (22:05)

• RV 4733 Perugia (15:56) – Roma Termini (18:45)

• RV 4732 Roma Termini (18:02) – Perugia (20:47)

• RV 4735 Perugia (18:15) – Roma Termini (20:46)

Treni parzialmente cancellati e sostituiti con bus

• IC 540 Roma Termini (15:25) – Ancona (19:05): limitato a Terni (16:20)

• IC 541 Ancona (15:55) – Roma Termini (19:50): limitato a Spoleto (18:11)

• R 19803 Ancona (12:50) – Orte (16:37): limitato a Baiano di Spoleto (15:48)

• RV 4155 Ancona (13:50) – Roma Termini (18:00): origine da Terni (16:51) e limitato a Orte (17:11)

• RV 4156 Roma Termini (16:00) – Ancona (19:57): origine da Spoleto (17:41)