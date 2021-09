Incendio a Spoleto lambisce la ferrovia: disagi per la circolazione

Un vasto incendio boschivo è divampato nel pomeriggio di domenica a ridosso della linea ferroviaria in zona Icciano, nel territorio comunale di Spoleto. Mentre i vigili del fuoco erano al lavoro per domare le fiamme, ci sono state pesanti ripercussioni sugli orari dei treni in transito. Intervenuti anche due elicotteri del 115.

Questi i treni direttamente coinvolti:

• FB 8852 Roma Termini (17:25) – Ravenna (22:05)

• IC 584/585 Trieste Centrale (5:21) – Roma Termini (15:50)

• IC 540 Roma Termini (15:25) – Ancona (19:05)

• IC 541 Ancona (15:55) – Roma Termini (19:50)

• RV 4154 Roma Termini (13:22) – Ancona (17:40)

• RV 4155 Ancona (13:50) – Roma Termini (18:00)

• RV 4730 Roma Termini (14:28) – Perugia (16:59)

• RV 4156 Roma Termini (16:00) – Ancona (19:57)

Treno parzialmente cancellato:

• RV 4729 Perugia (14:02) – Roma Termini (16:43): limitato a Spoleto (15:00)