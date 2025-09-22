Momenti di paura a Spoleto nel primo pomeriggio di lunedì, quando in via San Tommaso – accanto alla scuola della polizia di Stato – è crollato uno degli stabili che in passato ospitavano la rimessa dei trenini della ex ferrovia Spoleto-Norcia. Secondo quanto riportato da Spoletonline, il cedimento si è verificato intorno alle 14 quando l’edificio, gravato da oltre mezzo secolo di incuria e disinteresse, è venuto giù improvvisamente.

Sul posto sono immediatamente intervenuti polizia e vigili del fuoco che hanno transennato l’area e si stanno accertando che nessuno sia rimasto coinvolto nel’accaduto. Al momento non si registrano feriti, ma il crollo riaccende l’attenzione sullo stato di abbandono in cui versano alcune strutture legate al patrimonio storico della celebre ex ferrovia Spoleto-Norcia, da anni simbolo di interesse turistico e culturale ma anche di mancata manutenzione.