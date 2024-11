Spoleto, detenuto aggredisce agente: costola fratturata

Ancora violenza nelle carceri umbre. Il nuovo episodio interessa la casa circondariale di Spoleto, come segnala il segretario per l’Umbria del Sappe, Fabrizio Bonino.

Venerdì sera un detenuto «appartenente al circuito di media sicurezza ha tentato di sottrarre le chiavi all’agente addetto alla vigilanza della sezione per andare a cercare lo scontro fisico con un altro detenuto, ma la pronta reazione dell’ agente immediatamente supportato dal collega di servizio presso la rotonda del reparto ha evitato che tale intento fosse portato a termine». Nella fase di contenimento tuttavia ha riportato la frattura di una costola, come riscontrato in ospedale. La prognosi è di venti giorni.