Spoleto: due studenti minorenni rapinati in centro

Il fatto è accaduto venerdì sera nel centro storico di Spoleto e a riportarlo in prima battuta è stato il ‘Tgr Umbria‘. Due studenti minorenni, ospiti di un convitto nella città dei Due Mondi, sono stati aggrediti da una banda composta da cinque soggetti che li hanno rapinati di una catenina d’oro, per poi fuggire dalla scena. I due ragazzi – successivamente visitati in ospedale ma che, a parte lo spavento, fortunatamente non hanno riportato conseguenze fisiche rilevanti – hanno dato l’allarme ad una pattuglia della polizia Locale che si trovava in centro e il lavoro degli agenti, unitamente a quello del personale del commissariato di pubblica sicurezza, ha consentito di individuare e arrestare uno dei cinque presunti aggressori, un uomo di origini albanesi nato e residente a Terni. A seguito dell’arresto è stato tradotto nel carcere di Spoleto, a disposizione dell’autorità giudiziaria: l’udienza di convalida si terrà all’inizio della prossima settimana. Indagini sono in corso per risalire alle identità degli altri protagonisti del grave fatto e rintracciarli. Al vaglio anche le immagini delle telecamere presenti in zona.

