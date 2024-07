Spoleto: fugge dopo l’incidente perché ha la cocaina. Arrestato

La segnalazione era relativa ad un incidente stradale fra due autovetture, avvenuto sabato sera nello Spoletino. Per questo i carabinieri del Norm della Compagnia di Spoleto si sono portati sul posto ma il conducente di uno dei due veicoli era già fuggito dalla scena. Grazie anche all’indicazioni fornite dall’altro coinvolto, i militari dell’Arma sono riusciti a rintracciarlo nel giro di pochi minuti. Piuttosto agitato, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare: è stato trovato in possesso di 112 grammi di cocaina, un bilancino e materiale per confezionare le dosi da spacciare. Scontato l’arresto, poi convalidato dal tribunale di Spoleto che, nei confronti dell’uomo, ha applicato l’obbligo di firma.

