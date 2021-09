Condividi questo articolo su

















Facendosi spazio tra la vegetazione per permettere all’elicottero di effettuare la manovra di recupero. Così hanno operato martedì i vigili del fuoco a Spoleto, in località Terzo San Severo, per portare in salvo un bovino ferito in una zona impervia. L’animale è stato recuperato e affidato alle cure dei veterinari.