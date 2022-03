Non paga parcheggio, l’ausiliare scatta la foto e scoppia la lite

Non ha pagato il parcheggio e si è accorto che l’ausiliare del traffico stava fotografando la sua auto per multarlo: a quel punto è scoppiata la lite che ha portato all’intervento sul posto della polizia di Stato. Il fatto è accaduto mercoledì mattina a Spoleto (Perugia). L’utente, sentito dai poliziotti, dopo aver ammesso di non aver pagato il parcheggio, ha raccontato di essersi avvicinato all’ausiliare per chiedere i motivi del suo comportamento e che questo, senza fornire alcuna risposta, si era allontanato recandosi all’interno dei locali della polizia Locale, impedendo all’uomo di entrare e ottenere una spiegazione. Durante il colloquio tra l’automobilista e gli operatori, l’ausiliare è uscito dal comando della polizia Locale e ha spiegato agli agenti che, come da disposizioni aziendali, in caso di omesso pagamento del parcometro, i dipendenti devono effettuare una fotografia che inquadri esclusivamente il cruscotto – evitando quindi violazioni della privacy – in modo da comprovare l’assenza dell’esposizione della ricevuta di pagamento, utile in caso di eventuali ricorsi da parte del trasgressore. Chiarito il dissidio, gli agenti hanno identificato le parti e invitato l’automobilista a mantenere una condotta più contenuta.

