Spoleto, in casa ha più di 120 dosi di cocaina: 54enne arrestato

Aveva a disposizione più di 120 dosi di cocaina, kit di confezionamento e soldi frutto dell’attività di spaccio. L’uomo, un 54enne, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Spoleto in seguito ad una lunga indagine: era finito nel mirino degli investigatori per via di alcuni atteggiamenti sospetti.

Il blitz e la copertura

Gli agenti hanno iniziato a pedinarlo ed a stretto giro lo hanno colto il flagrante mentre riscuoteva i proventi dello spaccio. «In seguito – specifica la questura di Perugia – hanno ricostruito le modalità con le quali l’uomo, avvalendosi della ‘copertura’ di una piccola attività ludico/sportivo-commerciale, sita nella periferia cittadina, aveva dato avvio ad una articolata rete di spaccio organizzata nei minimi dettagli». Nei suoi domicili aveva oltre un etto di cocaina e 1.830 euro in contanti. Per lui si sono apert le porte del carcere di Spoleto.