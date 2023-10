Spoleto, spaccio di droga: 22enne in manette, sequestro da oltre 12 mila euro

Un sequestro complessivo, tra droga e denaro, di oltre 12 mila euro ed un 22enne albanese arrestato. Questo l’esito dell’ultima operazione dei carabinieri della Compagnia di Spoleto: per il giovane sono scattate le manette con l’accusa di detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Recuperati 35 grammi di cocaina.

Il denaro

Il valore della droga è stato quantificato in circa 2.500 euro. Nel domicilio del giovane c’erano inoltre 9.500 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. «Il personale operante – spiega l’Arma – durante l’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in genere ha proceduto a monitorare un soggetto che si aggirava con fare sospetto nel centro storico, riscontrando subito dopo la cessione ad un’acquirente di quattro dosi di cocaina per un corrispettivo di 200 euro». Il 22enne è stato portato nel carcere di Spoleto in attesa della convalida, poi arrivata.