Terni: ciao posto fisso. Chiara cambia vita e diventa commerciante

È possibile nel 2024 rinunciare al ‘posto fisso’? Per seguire una passione evidentemente sì, almeno secondo la ternana Chiara Palmieri che a 39 anni ha fatto una scelta importante: lasciare il suo lavoro d’ufficio per rilevare un’attività commerciale nel centro di Terni.

«Sono sempre stata molto attenta a cosa andavo ad utilizzare sulla mia pelle e nella mia casa – racconta -, dal make-up ai profumi, detergenti, creme, detersivi, riponendo la mia attenzione alla ricerca di qualcosa che fosse naturale e non tossico né per me né per il pianeta. Per questo sono sempre stata cliente di una eco-bio-profumeria a Terni, Edera Biocosmesi, proprio per le caratteristiche dei suoi prodotti che lo rendono un negozio unico in città». Quando Chiara, un po’ di tempo fa, ha saputo che «l’attività se non fosse stata ceduta sarebbe stata definitivamente chiusa, ho sulle prime provato un piccolo senso di smarrimento: veniva a mancare un altro tassello di Terni, in modo particolare del contro storico e sarebbe mancato un punto di riferimento non solo per me ma per tante e tanti altri clienti affezionati».

A poco a poco, «ma piuttosto rapidamente, è cresciuta la voglia di non rassegnarmi all’idea di perdere un altro pezzo di città, ma di seguire il desiderio di contribuire col mio lavoro a renderla un posto migliore, grazie a questo ramo sempre più grande della cosmesi che tiene al centro della propria mission tanto la cura della persona quanto quella dell’ambiente. Proporre prodotti che danno risultati e che siano sani per chi li usa, che contribuiscano positivamente anche all’equilibrio del mondo che ci circonda, provenienti da agricoltura bio e sostenibile, ben tollerati dalla pelle, con packaging ecosostenibili e filiere di riciclo e riutilizzo, spesso in combinazione con progetti di solidarietà sociale».

Così Chiara ha deciso di lasciare il suo lavoro d’ufficio e diventare la titolare di Edera Biocosmesi. «Sabato 25 maggio, in via Cavour 60, festeggeremo tutti insieme l’inaugurazione della mia attività. In realtà il negozio, dopo un breve periodo di chiusura in cui Edera si è ‘rifatta un po’ il trucco’, è aperto da qualche settimana, ma per un primo periodo ho dovuto ancora dividermi con il vecchio impiego. Ora, finalmente, abbiamo il tempo per festeggiare l’inizio di questa nuova storia di cura della persona, della casa, dell’ambiente».